TECNO представила наушники True 1

Сегодня, 15 сентября, бренд смартфонов TECNO официально сообщил о продаже на территории России своих совершенно новых полностью беспроводных наушников TECNO True 1, которые могут похвастаться технологией активного шумоподавления вплоть до 42 дБ. Для этого производитель реализовал систему из шести микрофонов, которая позволяет исключить любые шумы окружающего мира — вплоть до звука метро или громко говорящих людей рядом. Это достаточно важное преимущество, потому что многие пользователи слушают музыку в оживлённых местах, где достаточно проблематично сфокусироваться на потребляемом контенте, если шумоподавление не справляется с поставленной задачей. В данном же случае устройство легко подавляет любые шумы и можно даже с комфортом говорить по беспроводной сети.

При этом для огромного количества пользователей важно иметь внушительное время автономной работы — от этого зависит то, насколько устройство удовлетворит требования покупателя. TECNO True 1, по словам производителя, могут работать в течение 45 часов без подзарядки. Правда, здесь стоит уточнить, что сами наушники на встроенном аккумуляторе проработают от одного заряда всего 6 часов, но потом их можно зарядить от кейса, который получил встроенный аккумулятор и тоже может подзаряжать устройство на ходу. Выглядят наушники очень привлекательно, представлены в нескольких цветовых вариантах и стоят всего 6 999 рублей — уже сейчас гаджет можно купить в сети DNS, так что стоит присмотреться.
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