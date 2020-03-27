TENAA рассекретили дизайн смартфона Oppo Reno Ace 2

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились фотографии флагманского смартфона е Oppo Reno Ace 2 5G, который еще не был представлен официально. Судя по снимкам, аппарат получит круглый блок основной камеры с четырьмя модулями и врезанную в дисплей одинарную фронтальную камеру. По предварительным данным, смартфон оснастят дисплеем с частотой обновления 120 Гц, быстрой зарядкой мощностью как минимум 65 Вт и очень мощной платформой MediaTek Dimensity 1000 с поддержкой Wi-Fi 6. Судя по ранее опубликованной фотографии, устройство получит две физические кнопки, слот для SIM-карт, разъем USB-C и решетку громкоговорителя.