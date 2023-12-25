TSMC готовит чипы на 2 нанометрах

Сегодня появилась информация о том, что компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) готовится к увеличению затрат на передовое оборудование для производства полупроводников. Стоит отметить, что на текущий момент самым передовым процессом компании TSMC в массовом производстве является техпроцесс в 3 нанометра, но в ближайшем будущем компания планирует в том числе работать в направлении чипов на 2 нанометрах. При этом процесс производства чипов на 3 нанометрах в настоящее время является самым передовым в мире, и когда речь идёт о TSMC, большая часть передовой продукции поступает в Apple — это крупнейший покупатель передовых чипов на текущий момент.

Но благодаря инвестированию в новое оборудование и производственные мощности компания сможет выпускать больше процессоров и больше готовой продукции, при этом стоимость одной вафли с кристаллами снизится с 25 до 20 тысяч долларов, что положительно скажется на стоимости готового процессора. При этом производитель достаточно активно работает над тем, чтобы выпустить в релиз свои передовые разработки в области искусственного интеллекта, так как сейчас спрос на готовую продукцию для этого направления просто безумно высокий. Вопрос только в том, как скоро производители перейдут на новый технологический процесс и что это даст в финальном итоге. Ведь если никакого прироста энергоэффективности не будет, то и смысла в новых чипах тоже не будет и платить за них не станут, тем более так дорого.