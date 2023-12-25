TSMC готовит чипы на 2 нанометрах

Но благодаря инвестированию в новое оборудование и производственные мощности компания сможет выпускать больше процессоров и больше готовой продукции, при этом стоимость одной вафли с кристаллами снизится с 25 до 20 тысяч долларов, что положительно скажется на стоимости готового процессора. При этом производитель достаточно активно работает над тем, чтобы выпустить в релиз свои передовые разработки в области искусственного интеллекта, так как сейчас спрос на готовую продукцию для этого направления просто безумно высокий. Вопрос только в том, как скоро производители перейдут на новый технологический процесс и что это даст в финальном итоге. Ведь если никакого прироста энергоэффективности не будет, то и смысла в новых чипах тоже не будет и платить за них не станут, тем более так дорого.