TSMC готовится к переходу на 2 нм

Сегодня появились данные о том, что компания TSMC планирует начать массовое производство новых пластин по технологическому процессу в 2 нанометра уже в 2025 году. И аналитики рынка уверены, что спрос на 2-нм пластины превысит интерес к 3-нм решениям, но стоит отметить, что стоимость нового технологического процесса будет крайне высокой. Согласно предварительным оценкам, каждая 2-нм пластина должна стоить клиентам TSMC, включая Apple, около 30000 долларов, то есть на 10000 долларов дороже по сравнению с текущим технологическим процессом в 3 нанометра. Соответственно, производителям процессоров, которые будут заказывать готовую продукцию по новому технологическому процессу, придётся платить за готовый продукт заметно больше — каждый процессор, судя по информации инсайдеров, подорожает примерно на 30%.

Это в конечном итоге скажется и на стоимости новых смартфонов, потому что процессор на текущий момент является самым дорогостоящим продуктом в современных устройствах. Теоретически, если предсказания специалистов верны, то стоимость смартфонов возрастёт на 50-80 долларов в случае с флагманами, но пока что это неофициальная информация, которую невозможно проверить. Будем надеяться, что производителю удастся снизить стоимость готовой продукции, потому что цена каждого отдельного чипа на 2 нм является ключевым моментом в случае с внедрением технологий нового поколения в массовое производство. Особенно в случае со смартфонами.
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