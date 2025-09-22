TSMC подняла цены на производство чипов

Неделя, на которую пришлись официальные анонсы Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm и Dimensity 9500 от MediaTek, началась с обсуждения не только характеристик, но и ценовой стороны вопроса. Как выяснилось, TSMC не стала предоставлять скидки на производство по новому техпроцессу 3 нм N3P. Более того, заказчики вынуждены платить значительно больше — в отдельных случаях чипы на 24 процента дороже. Хотя N3P даёт не такие уж серьёзные улучшения — примерно 5 процентов прироста производительности при тех же энергозатратах и 5–10 процентов экономии энергии при той же частоте — производители чипов согласились на удорожание. По данным China Times, MediaTek пришлось заплатить на 24 процента больше, Qualcomm — на 16 процентов. Правда, не уточняется, идёт ли речь о сравнении с предшествующими процессорами (Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400) или же о разнице между техпроцессами.

Apple с её A19 и A19 Pro в отчёте упоминается, но без конкретных цифр. Источники из отрасли утверждают, что стоимость пластин N3P выросла на 20 процентов по сравнению с 3 нм N3E, и вполне вероятно, что Apple тоже заплатила больше. Однако у неё положение удобнее — собственные процессоры используются только в iPhone, а значит, она меньше зависит от рыночной динамики конкурентов. Для Qualcomm и MediaTek ситуация сложнее. Увеличение расходов на производство до 24 процентов, скорее всего, приведёт к росту цен для партнёров, что в конечном итоге может ударить по покупателям — цены на флагманские смартфоны вырастут.