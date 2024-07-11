TSMC повышает цену на свою продукцию

Компания TSMC, лидер мирового рынка производства полупроводниковой продукции, по информации крупных изданий, решила значительно повысить цены на 3-нм процессоры, но при этом резко снизила цены на процессоры по 7-нм техпроцессу — всё дело в спросе и предложении. Дело в том, что в условиях ажиотажа вокруг ИИ и аппаратного обеспечения для этой технологии, крупные технологические гиганты вроде Apple и NVIDIA стремятся интегрировать 3-нм производственный узел от TSMC в свои будущие продукты, чтобы иметь преимущество в области производительности и энергопотребления. И эти клиенты, по неофициальной информации, сразу же согласились на повышение цен при условии стабильности цепочки поставок.

То есть компании настолько уверены в успехе этой продукции, что готовы легко идти на повышение цены, потому что знают, что затем смогут отбить расходы очень быстро. При этом из-за катастрофического снижения спроса на 7-нм процесс, TSMC решила уменьшить цену на конечную продукцию. Согласно данным Taiwan Economic Daily, продукция TSMC на базе 7-нм техпроцесса будет продаваться на 10% дешевле, что на самом деле приличная скидка для производителей недорогих смартфонов. Ведь теперь они могут производить достаточно качественную и относительно современную продукцию, но при этом получать её по значительно более низкой стоимости. Для различных компаний, которые не участвуют в производстве процессоров для смартфонов, это настоящий подарок в конечном итоге.