TSMC повышает цену на свою продукцию

То есть компании настолько уверены в успехе этой продукции, что готовы легко идти на повышение цены, потому что знают, что затем смогут отбить расходы очень быстро. При этом из-за катастрофического снижения спроса на 7-нм процесс, TSMC решила уменьшить цену на конечную продукцию. Согласно данным Taiwan Economic Daily, продукция TSMC на базе 7-нм техпроцесса будет продаваться на 10% дешевле, что на самом деле приличная скидка для производителей недорогих смартфонов. Ведь теперь они могут производить достаточно качественную и относительно современную продукцию, но при этом получать её по значительно более низкой стоимости. Для различных компаний, которые не участвуют в производстве процессоров для смартфонов, это настоящий подарок в конечном итоге.