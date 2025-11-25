TSMC строит сразу три новых завода для iPhone 18

Глава крупнейшего в мире производителя полупроводников признал, что текущих мощностей TSMC уже не хватает, чтобы удовлетворить мировой спрос. Чтобы сократить этот разрыв, компания начала строительство ещё трёх заводов для выпуска пластин по нормам 2 нанометра, причём первоначальные вложения оцениваются в огромные 28,6 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что два действующих завода TSMC по выпуску 2-нанометровых пластин достигли своего предельного объёма, хотя ожидается, что к концу следующего года месячное производство приблизится к 100 тысячам единиц. Сейчас у TSMC уже есть семь предприятий с 2-нанометровым производством, но даже они не справляются с растущим спросом.

Вероятно, TSMC ускоряет расширение 2-нанометровых мощностей потому, что Apple уже выкупила более половины стартового объёма для своих процессоров A20 и A20 Pro, предназначенных для серии iPhone 18. Это означает, что Qualcomm и MediaTek будут бороться за оставшиеся объёмы под свои Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Dimensity 9600, поэтому TSMC вынуждена действовать на опережение. Отчёт не уточняет, насколько вырастет месячный выпуск пластин, когда все 2-нанометровые заводы заработают на полную мощность. Похоже, этот показатель станет известен лишь в следующем году, но уже сейчас можно предположить, что отрасль стремительно переходит на новый технологический процесс, который ещё в прошлом году казался чем-то непостижимым. Вероятно, с 1,4-нм будет тот же сценарий.
