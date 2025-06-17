TSMC уже производит чипы в США

По данным тайваньской прессы, на заводе компании TSMC в Аризоне был выпущен первый коммерческий объём микросхем для компаний Apple, NVIDIA и AMD. Предприятие начало работу в конце прошлого года, и на первом этапе производит чипы по техпроцессу N4. В частности, речь идёт о первых партиях графических ускорителей NVIDIA Blackwell для искусственного интеллекта, основанных на модифицированном техпроцессе 4NP — эти чипы уже отправлены обратно на Тайвань для упаковки. Хотя американский завод TSMC в Аризоне способен производить передовые полупроводники по техпроцессу до N4 включительно, упаковка, последний и критически важный этап производства, по-прежнему выполняется исключительно на Тайване.

Упаковка остаётся «узким местом» всей цепочки поставок ИИ-чипов — согласно сегодняшнему отчёту, TSMC рассчитывает увеличить объём упаковки с 75000 до 115000 единиц уже в этом году, но всё это выполняется на территории Тайваня, а значит, чипы нужно сначала доставить из США, а затем, когда всё будет готово, вернуть их обратно. Это достаточно дорогое удовольствие с учётом расстояний и хрупкого продукта. С другой стороны, это предоставляет компанию условную независимость, потому что теперь подразделение в США может выпускать процессоры по относительно современному техпроцессу, чего ранее никому добиться не удавалось. Это отличные новости, вопрос только в том, во что выльется доставка чипов туда и обратно — обычно это существенно сказывается на цене продукции.