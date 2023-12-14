TSMC уже работает над чипами по технологии 1,4 нанометра

Недавно компания Apple представила новые модели ноутбуков MacBook Pro с диагоналями экранов 14 и 16 дюймов, но их главная фишка в том, что ноутбуки оснащены передовым процессором M3. Новейший чип компании основан на 3-нм архитектуре TSMC, обеспечивая повышенную вычислительную и графическую производительность при пониженном энергопотреблении. А теперь компания TSMC упомянула о новом решении, основанном на производстве с технологическим процессом в 1,4 нанометра, который увидит свет спустя несколько лет после анонса 2-нм чипа. Компания TSMC поделилась информацией о предстоящих чипах на презентации, упоминая 1,4-нм как проект с прицелом на будущее. Пока что компания не готова говорить о том, когда именно этот процессор поступит в продажу и когда будут готовы производственные мощности для запуска полноценного выпуска новейших чипов.

Но компания Apple уже сотрудничает с TSMC для разработки чипов нового поколения для своих будущих устройств. Соответственно, процессоры A19 или чип M5, вероятно, будут первыми чипами на рынке, которые будут выпускать по технологическому процессу в 2 нанометра. И спустя несколько лет после этого компания должна выпустить и процессор на 1,4 нанометрах, что будет настоящим прорывом. Скорее всего, процессоры на этой технологии не будут выпущены до 2027 года, с учётом текущих планов компании Apple. Но если до 2030 года компания сможет одолеть технологический процесс нового поколения, то конкуренты останутся далеко позади.
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