ТВ-приставка Xiaomi Mi Box 4 SE оценена в 28 долларов

Компания Xiaomi объявила о скором начале продаж ТВ-приставки Xiaomi Mi Box 4 SE, которая получила поддержку голосового управления и операционную систему PatchWall. Новинка оснащается однокристальной системой с четырьмя ядрами Cortex-A7 и графикой Mali-400, 1 ГБ оперативной и 4 ГБ флэш-памяти, поддержкой разрешения 1920:1080 пикселей, модулем Wi-Fi, разъемами AV, USB 2.0, HDMI. При помощи голосовой связи можно регулировать громкость и переключать каналы, а сама приставка позволяет транслировать фото и видео напрямую со смартфона. Устройство появится в китайской продаже уже 11 января по цене 28 долларов.