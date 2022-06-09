TWS-наушники Blaupunkt BTW100 обеспечивают до 40 часов воспроизведения

Немецкий аудиобренд Blaupunkt представил новые беспроводные наушники Blaupunkt BTW100.

Наушники имеют контурный дизайн, который удобно помещается в ухе. Чехол для зарядки выполнен в форме раскладушки. Blaupunkt BTW100 оснащены 10-мм драйверами, которые обеспечивают мощные басы. Есть технология «ENC CRISPR», которая отфильтровывает окружающие шумы. Для подключения в наушниках используется Bluetooth 5.1, кроме того есть игровой режим с низкой задержкой 80 мс. Другие функции включают защиту от пота, брызг и пыли, а также сенсорное управление. Емкость аккумулятора составляет 400 мАч.

Blaupunkt BTW100 TWS продаются в Индии по цене 1499 рупий (19,99 долларов).
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