TWS-наушники Soul Emotion 2 и его функции

Второе поколение Emotion получило ряд важных улучшений. За счет модернизации переносного кейса, его аккумулятора теперь хватает на три полных заряда, что обеспечивает в совокупности до 18 часов прослушивания музыки. Версия Bluetooth была обновлена до 5.0, благодаря чему выросли стабильность и скорость передачи данных. Вдобавок наушники получили защиту от воды и пыли по стандарту IPх4.Компания Soul представила новые наушники Emotion 2. Они полностью лишены проводов и способны проработать без подзарядки до 18 часов. А ещё поддерживают функцию авто подключения к смартфону, имеют защиту от воды, Bluetooth 5.0 и разнообразие доступных цветов.О стоимости новинки пока неизвестно.