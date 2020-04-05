TWS-наушники TRN T200 с поддержкой aptX

TRN T200-это TWS наушники с двойными гибридными драйверами и поддержкой кодека aptX.

Наушники TRN T200 также получили поддержку Bluetooth версии 5.0, систему шумоподавления и защиту от воды по стандарту IPX 5.

За работу TWS-наушников TRN T200 отвечает процессор Snapdragon Qualcomm QCC3020.

За автономность наушников отвечает встроенный аккумулятор в каждую ухо по 50 мАч. Такого объёма, хватит на 6-7 часов прослушивания музыки. С зарядным кейсом, автономность можно увеличить до 40 часов.

Приобрести TWS-наушники TRN T200 можно на AliExpress за 33 долларов.