TWS наушники Whizzer B6 с поддержкой беспроводной зарядки

Whizzer B6-это TWS наушники стильным внешним видом.
За производительность наушников Whizzer B6 отвечает процессор Qualcomm с поддержкой кодеков Apt-X и ACC.
Также наушники получили защиту от воды и пыли по стандарту IPX7, Bluetooth версии 5.0, качественный Hi-Fi звучание, LED-индикатор и сенсорное управление.
Автономность наушников Whizzer B6 от одного полного заряда хватает до 8 часов прослушивания музыки, а с зарядным кейсом который идет в комплекте, автономность можно увеличить до 45 часов.
Зарядный кейс наушников оснастили поддержкой беспроводной зарядки.
Приобрести наушники Whizzer B6 можно на AliExpress за 50 долларов.