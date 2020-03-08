TWS наушники Whizzer B6 с поддержкой беспроводной зарядки

Whizzer B6-это TWS наушники стильным внешним видом.

За производительность наушников Whizzer B6 отвечает процессор Qualcomm с поддержкой кодеков Apt-X и ACC.

Также наушники получили защиту от воды и пыли по стандарту IPX7, Bluetooth версии 5.0, качественный Hi-Fi звучание, LED-индикатор и сенсорное управление.

Автономность наушников Whizzer B6 от одного полного заряда хватает до 8 часов прослушивания музыки, а с зарядным кейсом который идет в комплекте, автономность можно увеличить до 45 часов.

Зарядный кейс наушников оснастили поддержкой беспроводной зарядки.

Приобрести наушники Whizzer B6 можно на AliExpress за 50 долларов.