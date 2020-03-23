TWS-наушники с беспроводной зарядкой Baseus W04 Pro

2020-03-23, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Baseus W04 Pro; [69]
Компания Baseus представила новые беспроводные наушники с названием W04 и W04 Pro.

Обычная версия наушников Baseus W04 поддерживает только проводную зарядку, а вот версия W04 Pro поддерживает беспроводную зарядку Qi.

Больше отличий между наушниками нет.

Обе версии наушников оснастили поддержкой Bluetooth версий 5.0. Корпуса наушников защищены от брызг и пыли по стандарту IP54. Управление происходит через сенсорные панели на наушниках. С помощью касаний можно переключать треки, вызывать голосового помощника, отвечать на вызовы.

Внутри наушников установлены аккумуляторы емкостью 37 мАч, у зарядного кейса батарея на 400 мАч. Этого хватит до 20 часов автономности. На выбор есть черная, белая, розовая и серая расцветки. Купить можно наушники AliExpress, версия с проводной зарядки обойдется в 27 долларов, а с беспроводной зарядкой за 30 долларов.

Комментарии и отзывы Baseus W04 Pro
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