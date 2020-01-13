TWS наушники с голосовым управлением

Компания Mobvoi представила новые наушники TicPods с новым дизайном.

Наушники TicPods 2 и TicPods 2 Pro будут поставляться в новом кейсе. Новый кейс разработчики компании Mobvoi ,доработали дизайн, теперь стал на 42% меньше своего предшественника.

Новинки также лишились силиконовых амбушюр, и стали похожи больше на наушники Apple AirPods. Ещё наушники TicPods 2 и TicPods 2 Pro стали легче и получили защиту от брызг и пыли по стандарту IPX4. Наушники также добавили поддержку кодеков AAAC для iPhones и APTX, AAC и SBC для Android.

Автономность наушников TicPods 2 четыре часа от одного заряда, и до 23 часов с кейсовым зарядом. Из дополнительных фишек отметим наличие аудиочипа Qualcomm QCC3026 и Bluetooth 5.0.

Наушники TicPods 2 Pro отличаются от TicPods 2 технологиями TicHear и TicMotion. TicHear позволяет управлять наушниками голосом, а TicMotion наоборот позволит управлять наушниками молча с помощью движений головы.

Также TicPods 2 Pro оснастили двумя микрофонами для шумоподавления, быструю зарядку, поддержку Qualcomm aptX и Bluetooth 5.0. Наушники также получили аудиочип Qualcomm’s QCC5121 для улучшения звука и соединения. Наушники TicPods 2 Pro будут продаваться ценником в 139 долларов, а обычная версия TicPods 2 ценою в 99 долларов. Обе модели будут доступные в темно-синем, белом и розовом цвете.