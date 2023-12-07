Так снимает OnePlus 12. Фото

Авторитетный инсайдер IceUniverse поделился фотографиями, сделанными на основную камеру флагманского смартфона OnePlus 12. Отдельно отметим, что перед нами не рекламные снимки, сделанные профессиональными фотографами с дополнительным оборудованием и специально подобранных условиях.

Напомним, что оцененный от 605 долларов OnePlus 12 характеризуется 6,82-дюймовым дисплеем с пиковой яркостью 4500 кд/кв.м, разрешением 3216:1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Victus Glass, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, испарительной камерой площадью 9000 мм2, батареей ёмкостью 5400 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядки, тройной тыльной камерой с модулями на 50-Мп (датчик Sony LYT-808), 48 Мп (сверхширик Sony IMX581) и 64 Мп (3-кратный оптический зум), защитой от влаги в соответствии со степенью IP65, стереодинамиками, фирменным переключателем Alert Slider, подэкранным дактилоскопом и разъемом USB-C 3.2.

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