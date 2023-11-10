Так снимает OnePlus 12. Фотографии

Компания OnePlus опубликовала примеры фотографий, сделанных на основную камеру смартфона OnePlus 12. Также производитель сравнил камеру грядущей новинки с другим китайским флагманом – Xiaomi 14 Pro. Сравнение оказалось явно не в пользу последней модели. Представители Xiaomi уже успели прокомментировать снимки, заявив, что в правом фото была вручную задрана экспозиция. Надо заметить, что их слова похожи на правду, поскольку обычно современные камерофоны выстраивают ровную экспозицию в авторежиме. Нельзя не заметить и неряшливого кадрирования в "снимке конкурента".

Напомним, вчера OnePlus подтвердили, что в OnePlus 12 будет использоваться камера Hasseblad с главным модулем на основе сенсора Sony LYT-808. Датчик характеризуется разрешением 50 Мп и оптическим форматом 1/1,4 дюйма. Также в состав тыльной камеры войдет перископный модуль на базе 64-Мп сенсора OmniVision OV64B оптического формата 1/2 дюйма и объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 70 мм.