Так снимает камерофон Xiaomi 14 Ultra. Фото

Авторитетные инсайдеры Ice Universe и Digital Chat Station поделились фотографиями, сделанными на основную камеру представленного вчера смартфона Xiaomi 14 Ultra. Некоторые снимки позволяют оценить возможности гибридного зума. По словам источника, фото с 60-кратным увеличением получился настолько качественным благодаря алгоритмам ИИ. Напомним, что в оснащение смартфона входит основная камера Leica с модулями на 50 Мп (1-дюймовый сенсор Sony LYT-900), 50 Мп (сверхширик на Sony IMX858), 50-Мп (3,2-кратный оптический зум на IMX858) и 50-Мп (перископический модуль с 5-кратным зумом на IMX858). В Китае Xiaomi 14 Ultra оценен от 905 долларов.

Honor Magic V2 появился в европейской продаже …
Компания Honor выпустила в европейскую продажу складной смартфон Honor Magic V2, который вышел в Китае ещ…
Realme раскрыла дизайн смартфона GT5 Pro…
Компания Realme опубликовала изображение флагманского смартфона Realme GT5 Pro, официальная презентация к…
Официально: Nubia Z60 Ultra представят в декабре …
Компания Nubia объявила, что флагманский смартфон Nubia Z60 Ultra будет официально представлен уже в дека…
TSMC уже работает над чипами по технологии 1,4 нанометра…
Недавно компания Apple представила новые модели ноутбуков MacBook Pro с диагоналями экранов 14 и 16 дюймо…
Китайский Redmi 13C оказался дешевле индийского …
Компания Xiaomi представила китайскую версию бюджетного смартфона Redmi 13C, который уже вышел в Индии. И…
Официально: Nubia Z60 Ultra получит батарею на 6000 мАч…
Компания ZTE продолжает раскрывать характеристики флагманского смартфона Nubia Z60 Ultra, официальная пре…
Huawei Mate 60 бьет рекорды продаж в Китае …
В прошлом году мы писали о том, что флагманские смартфоны Huawei Mate 60 вызвали ажиотаж на родном для пр…
Samsung создаёт Exynos 2500 на 2 ни…
Иностранные инсайдеры сообщают, что компания Samsung, видимо, решила сосредоточиться на своей технологии …
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor