Так снимает камерофон Xiaomi 14 Ultra. Фото

Авторитетные инсайдеры Ice Universe и Digital Chat Station поделились фотографиями, сделанными на основную камеру представленного вчера смартфона Xiaomi 14 Ultra. Некоторые снимки позволяют оценить возможности гибридного зума. По словам источника, фото с 60-кратным увеличением получился настолько качественным благодаря алгоритмам ИИ. Напомним, что в оснащение смартфона входит основная камера Leica с модулями на 50 Мп (1-дюймовый сенсор Sony LYT-900), 50 Мп (сверхширик на Sony IMX858), 50-Мп (3,2-кратный оптический зум на IMX858) и 50-Мп (перископический модуль с 5-кратным зумом на IMX858). В Китае Xiaomi 14 Ultra оценен от 905 долларов.