Так снимает смартфон Vivo X100 Pro. Фото

Компания Vivo опубликовала профессиональные фотографии, сделанные на представленный сегодня камерофон Vivo X100 Pro. Отметим, что этот флагман оценен в Китае в 685, 755 и 820 долларов за варианты с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно. Это довольно скромные цены для топового устройства.

Новинку оснастили 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800:1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 3000 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц, 4-нм процессором MediaTek Dimensity 9300, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (1-дюймовый сенсор IMX989 VCS Bionic), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископный модуль с 4-кратным оптическим зумом), поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.