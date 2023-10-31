Так выглядит титановый Xiaomi 14 Pro

Авторитетный инсайдер IceUniverse опубликовал качественные фотографии титановой версии смартфона Xiaomi 14 Pro, которая сегодня появился в продаже по цене 880 долларов за единственную версию с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти.

Смартфон также характеризуется 6,73 дюймовым изогнутым с обеих сторон OLED-экраном с разрешением 2K, кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 кд/кв.м, фирменной прошивкой HyperOS, 4-нм флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 с максимальной частотой 3,3 ГГц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYTIA T900 формата 1/1,31", оптика Leica Summilux с переменной диафрагмой до F/1,4 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3,2-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), батареей ёмкостью 4860 мАч, поддержкой 120-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.