Так выглядит высокоскоростная съёмка в Redmi K70 Pro

Компания Xiaomi опубликовала изображение, демонстрирующее интерфейс приложения камеры Redmi K70 Pro и работу высокоскоростного режима съёмки Lightning Snapshot. Ранее сообщалось, что смартфон получит новый сенсор Light and Shadow Hunter 800 оптического формата 1/1,55 дюйма и пикселями размером 2 мкм, а также флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. По данным сетевых источников, базовая версия Redmi K70 Pro с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти обойдется в 545 долларов. Стандартная модель Redmi K70 с прошлогодним процессором Snapdragon 8 Gen 2 будет стоить 405 долларов, а Redmi K70E – 350 долларов. Официальный релиз смартфонов состоится уже 29 ноября.