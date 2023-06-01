TeamGroup представила СЖО T-Force Siren GD120S для SSD

Компания TeamGroup представила множество интересных решений на выставке Computex в этом году, но модель T-Force Siren GD120S, вероятно, является одним из самых интересных кулеров для M.2 SSD, которые мы видели за всё время. Когда уже казалось, что кулеры для SSD не могут быть ещё более громадными, компания TeamGroup выпустила систему жидкостного активного охлаждения с радиатором размером на одну секцию с вентилятором диаметром 120 миллиметров, которой при желании, вероятно, можно было бы охладить даже процессор. Модель T-Force Siren GD120S выполнена в элегантном белом цвете и представляет собой кулер с жидкостной системой охлаждения исключительно для накопителей формата M.2 2280.

Кулер оснащён медной пластиной, которая передаёт тепло с SSD через две трубки к алюминиевому радиатору, а насос демонстрирует скорость до 4000 оборотов в минуту — этого достаточно, чтобы эффективно устранять проблему с перегревом на твердотельных накопителях нового поколения. Этот кулер потребляет до 4 Вт энергии и, согласно данным компании TeamGroup, уровень шума от насоса составляет около 22 дБ — с большой долей вероятности внутри вашего корпуса есть более шумные компоненты. С другой стороны, с такой системой охлаждения можно не переживать о перегреве накопителя, потому что мощности у решения предостаточно, дабы охлаждать тепло и не только от твердотельного накопителя, но и от процессора без разгона по множителю. Крайне интересное решение на самом деле.
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