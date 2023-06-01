TeamGroup представила СЖО T-Force Siren GD120S для SSD…

Кулер оснащён медной пластиной, которая передаёт тепло с SSD через две трубки к алюминиевому радиатору, а насос демонстрирует скорость до 4000 оборотов в минуту — этого достаточно, чтобы эффективно устранять проблему с перегревом на твердотельных накопителях нового поколения. Этот кулер потребляет до 4 Вт энергии и, согласно данным компании TeamGroup, уровень шума от насоса составляет около 22 дБ — с большой долей вероятности внутри вашего корпуса есть более шумные компоненты. С другой стороны, с такой системой охлаждения можно не переживать о перегреве накопителя, потому что мощности у решения предостаточно, дабы охлаждать тепло и не только от твердотельного накопителя, но и от процессора без разгона по множителю. Крайне интересное решение на самом деле.