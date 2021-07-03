TechN выпустила водоблок для видеокарт AMD Radeon RX 6000

Новый водоблок компании TechN под названием GPU Waterblock RX 6800/6900 имеет стильный дизайн, такого на рынке еще не было.

Водоблок сочетает в себе комбинацию материалов POM / Acetal и охлаждающей пластины из чистой меди. Все критически важные компоненты видеокарты охлаждаются с помощью инновационной и улучшенной конструкции с низким сопротивлением гидравлическому потоку. Тонкие медные ребра над чипом графического процессора в сочетании с оптимизированным потоком воды обеспечивают эффективность охлаждения. Новинка подходит для эталонных печатных плат видеокарт AMD серии Radeon RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT. К тому же водоблок оснащен алюминиевой задней панелью с черной анодированной отделкой (продается отдельно).

Цена на водоблок составляет 136,90 евро, задняя металлическая пластина продается за 34,90 евро.

Комментарии и отзывы TechN GPU Waterblock RX 6800/6900
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