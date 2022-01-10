Technics представила беспроводные наушники с шумоподавлением EAH-A800

Компания Technics представила новые беспроводные накладные наушники EAH-A800 с шумоподавлением.

Дизайн наушников выполнен в стиле минимализм и в двух цветах. EAH-A800 отличаются превосходным звуком, исключительным комфортом при ношении поверх уха и безупречным качеством звука при разговоре дома, на работе и в путешествии. 40 мм динамики с трехслойной диафрагмой позволяют полностью погрузиться в глубокие басы. Благодаря 8 отдельным микрофонам и усовершенствованному подавлению шума EAH-A800 четко передает ваш голос при каждом вызове. EAH-A800 сочетает в себе двойное гибридное шумоподавление с прямой и обратной связью с аналоговой и цифровой обработкой для полного погружения в процесс прослушивания.

3D-амбушюры имеют изогнутую форму, обеспечивающую равномерное давление на все ухо. Амбушюры покрыты пеной с эффектом памяти, которая распределяет давление и обеспечивает надежную посадку, а проволочная пружина в оголовье оптимизирует давление на всю голову и снижает дискомфорт. Наушники поставляются в специальном футляре. Стоимость Technics EAH-A800 составляет 350 долларов.