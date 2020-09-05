Tecno Camon 16 готовится к релизу

На просторах интернета появилась достаточно интересная информация о том, что смартфон Tecno Camon 16, который некоторое время назад обсуждали на просторах интернета, вскоре будет официально представлен и отправлен в продажу. Мы пока что не можем точно ничего сказать про характеристики устройства, но производитель делает большую ставку на дизайн гаджета, большой дисплея и систему основных камер на тыльной панели, которая привлекает внимание аудитории и позволяет без труда снимать качественные снимки. Будем надеяться, что устройство окажется достаточно доступным, чтобы пользователи со всего мира могли заказывать себе гаджет и получать от него море положительных эмоций, ранее производитель нас этим весьма привлекал.

Комментарии и отзывы Tecno Camon 16
Обзоры:
Лучшие роботы-пылесосы. Xiaomi Mi Robot Vacuum CleanerЛучшие роботы-пылесосы. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner
Лучшая беспроводная игровая мышка. Xiaomi Mi Gaming Mouse Black USBЛучшая беспроводная игровая мышка. Xiaomi Mi Gaming Mouse Black USB
Обзор MARVO K616A. Мембранная клавиатураОбзор MARVO K616A. Мембранная клавиатура
Новости:
Лучшая беспроводная мышь 2020. Razer Basilisk X HyperSpeed

С каждым годом количество проводов на компьютерном столе стремительно уменьшается, так как производители ...
Обзор Patriot Memory Viper V530. Игровая мышка начального уровня

В центре внимания недорогая игровая мышка Patriot Viper V530 с оптическим сенсором. Несмотря на это, тут ...
Angry Miao CYBERBOARD клавиатура с настраиваемой светодиодной панелью

Angry Miao представила механическую клавиатуру с настраиваемой светодиодной панелью. Клавиатура выполнена...
Обзор Canyon CNS-TDS07DG. Док-станция с HDMI, VGA, USB и Qi-зарядкойОбзор Canyon CNS-TDS07DG. Док-станция с HDMI, VGA, USB и Qi-зарядкой
Лучшая беспроводная мышь 2020. Razer Basilisk X HyperSpeedЛучшая беспроводная мышь 2020. Razer Basilisk X HyperSpeed
Обзор Artway MD-920. Видеорегистратор Android 12 в 1Обзор Artway MD-920. Видеорегистратор Android 12 в 1
Обзор Patriot Memory Viper V530. Игровая мышка начального уровняОбзор Patriot Memory Viper V530. Игровая мышка начального уровня
Лучший квадрокоптер. DJI Mavic Mini Fly More ComboЛучший квадрокоптер. DJI Mavic Mini Fly More Combo
Samsung Galaxy A01 Core оценен в 6 тысяч...
Samsung Galaxy A01 Core оценен в 6 тысячКомпания Samsung дала старт российским продажам смартфона Galaxy A01 Core, который является самой доступн...
Представлен ПК-корпус CRFT 06 H510 Siege...
Представлен ПК-корпус CRFT 06 H510 SiegeВ 2018 году компании NZXT и Ubisoft запустили серию компьютерных корпусов CRFT выпуском специальной верси...
Представлен одноплатный ПК Axiomtek MIRU...
Представлен одноплатный ПК Axiomtek MIRUКомпания Axiomtek представила одноплатный ПК MIRU130, который ориентирован на системы машинного зрения и ...
Apple Watch Series 6 получит датчик конт...
Apple Watch Series 6 получит датчик контМониторинг кислорода в крови может стать главной особенностью Apple Watch Series 6. ...
AOC представила игровой монитор серии Ag...
AOC представила игровой монитор серии AgAOC является крупным игроком на рынке игровых мониторов. Серия Agon пополнилась новой моделью AOC Agon AG...
Обзор башенного кулера Thermalright Mach...
Обзор башенного кулера Thermalright MachСегодня к нам на обзор попала система охлаждения для процессора, которую любезно предоставил сотрудник ка...
MediaTek готовит к релизу Dimensity 600...
MediaTek готовит к релизу Dimensity 600В сети появилась достаточно интересная информация о том, что компания MediaTek планирует выпустить в ближ...
Huawei Honor 9A отправился в продажу без...
Huawei Honor 9A отправился в продажу безПроизошла весьма ожидаемая ситуация — смартфон Honor 9A официально ушел в продажу на территории Европы бе...
Обзор Artway AV-400 MAX Power. Видеореги...
Обзор Artway AV-400 MAX Power. ВидеорегиОсобенностью тестируемого сегодня видеорегистратора Artway AV-400 MAX Power стала батарейка с емкостью 50...
Компания Intel реорганизуется после выхо...
Компания Intel реорганизуется после выхо На прошлой неде...
HTC готовится представить свой следующий...
HTC готовится представить свой следующийКомпания HTC по-прежнему существует и до сих пор выпускает смартфоны. Аппарат под названием Desire 20 Pro...
Palit анонсировала серию GameRock и Gami...
Palit анонсировала серию GameRock и GamiПроизводитель видеокарт компания Palit представила свою линейку видеокарт GeForce RTX 30 GameRock и Gamin...
Обзор Acer Predator XB273GXbmiiprzx. Игровой IPS-монитор с частотой обновления 240 Гц Обзор Acer Predator XB273GXbmiiprzx. Игровой IPS-монитор с частотой обновления 240 Гц
Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Обзор iBOX Zoom. Недорогой видеорегистратор с углом обзора 155 градусовОбзор iBOX Zoom. Недорогой видеорегистратор с углом обзора 155 градусов
Обзор NUBI Fresh O3 Box. Портативный озонаторОбзор NUBI Fresh O3 Box. Портативный озонатор
Обзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркалоОбзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркало
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor