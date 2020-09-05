Tecno Camon 16 готовится к релизу

На просторах интернета появилась достаточно интересная информация о том, что смартфон Tecno Camon 16, который некоторое время назад обсуждали на просторах интернета, вскоре будет официально представлен и отправлен в продажу. Мы пока что не можем точно ничего сказать про характеристики устройства, но производитель делает большую ставку на дизайн гаджета, большой дисплея и систему основных камер на тыльной панели, которая привлекает внимание аудитории и позволяет без труда снимать качественные снимки. Будем надеяться, что устройство окажется достаточно доступным, чтобы пользователи со всего мира могли заказывать себе гаджет и получать от него море положительных эмоций, ранее производитель нас этим весьма привлекал.