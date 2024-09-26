Tecno Camon 30S Pro оценен в 26 тысяч рублей

Компания Tecno выпустила в российскую продажу смартфон Camon 30S Pro, рекомендованная цена которого составляет 28 или 30 тысяч рублей за версии с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. До 24 октября новинка будет предлагаться со скидкой от 26 тысяч рублей.

Смартфон также оснащается 6-нм 8-ядерным процессором Mediatek Helio G100, тройной тыльной камерой с главным модулем на основе 50-Мп сенсора Sony IMX896, 6,78-дюймовым изогнутым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 1300 нит, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и подэкранным сканером отпечатков пальцев, фронтальной камерой на 50 Мп с автофокусом, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 Вт и 20 Вт соответственно, стереодинамиками, модулями Wi-Fi 5 и NFC, портом USB Type-C 2.0 и ОС Android 14 с фирменной оболочкой HiOS.