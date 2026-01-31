Tecno Camon 50 получит 8 ГБ оперативной памяти

В сети появились первые изображения и подробности о смартфонах Tecno Camon 50 и Camon 50 Pro, которые будут представлены в начале марта. Итак, новинки оснастят 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G200 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2, 8 ГБ оперативной памяти и дисплеем разрешением 2364:1080 пикселей. Судя по рендерам, старшая модель получит изогнутый экран, а младшей достанется плоская панель.

Напомним, что предшественник в лице Camon 40 характеризуется 6-нанометровым процессором MediaTek Helio G100 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графикой Mali-G57 MP2, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 8 Мп и датчиком глубины, АКБ ёмкостью 5200 мАч и поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки.

