Tecno Phantom V Flip с круглым экраном показали на рендере

В сети появилось новое изображение складного смартфона Tecno Phantom V Flip, демонстрирующее его главную особенность. В отличие от других подобных «раскладушек», аппарат Tecno получит круглый внешний экран с расположенными вокруг него модулями основной камеры. Предполагается, что размер дисплея составит 1,32 дюйма.

Что до остальных характеристик, Tecno Phantom V Flip приписывают наличие 6,9-дюймового гибкого экрана, 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8050 с тактовой частотой до 3 ГГц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 64-Мп основной камерой, а также батареи ёмкостью 3900 или 4000 мАч.