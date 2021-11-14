Tecno Pop 5C получил 1 ГБ ОЗУ

Бренд Tecno пополнил ассортимент ультрабюджетных смартфонов моделью Pop 5C, цена которой пока не сообщается. Новинку оснастили 5-дюймовым дисплеем с разрешением 854:480 пикселей (qHD), четырехъядерной платформой Unisoc SC7731E без поддержки сотовых сетей 4G, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, тыльной камерой разрешением 5 Мп, селфи-камерой разрешением 2 Мп, размерами 145:74:9,85 мм, массой 150 граммов, аккумуляторной батареей ёмкостью 2400 мАч и предустановленной операционной системой Android 10 Go Edition, адаптированной специальной для маломощных устройств.