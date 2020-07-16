Tecno Pouvoir 4 получит Android 11

В последнее время многие крупные производители смартфонов стали делать упор на современную версию операционной системы Android, позволяя пользователям получать больше удовольствия от использования гаджета. Проблема в том, что у более мелких компаний такой возможности нет и в большинстве ситуаций пользователи не получают возможности загрузить более свежую версию системы. У смартфона Tecno Pouvoir 4 на этот счет другие мысли, так как производитель позаботился о своих покупателях и совсем скоро можно будет загрузить на этот гаджет Android 11. Это даст море новых функций и возможностей, особенно если это для пользователя важный бонус в использовании гаджета. Все же современная версия ОС дает больше бонусов и преимуществ.

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