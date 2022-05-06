Tecno Pova 3 получит аккумулятор емкостью 7000 мАч

Смартфоны с большой емкостью аккумулятора уже давно есть на рынке. Несмотря на это, компания Tecno готовит к выпуску еще один смартфон с большим аккумулятором.

Согласно утечкам, новый смартфон Tecno Pova 3 получит аккумулятор емкостью 7000 мАч с 33 Вт зарядкой. Таких устройств на рынке не так много. Напомним, что Samsung выпустила Galaxy M51 с аналогичным аккумулятором. Кроме того, Tecno Pova 3 получит 6,9-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ с соотношением сторон 20,5:9 и частотой кадров 90 Гц. Смартфон будет основан на чипсете SoC MediaTek Helio G88 с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ флэш-памяти. Ожидается, что устройство получит 50 Мп камеру.