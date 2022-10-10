Tecno Pova 4 Pro получил батарею на 6000 мАч

Компания Tecno пополнила ассортимент смартфонов моделью Pova 4 Pro, которая оценена в 260 долларов. Новинку оснастили однокристальной системой MediaTek Helio G99, 6,66-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, стереодинамиками, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт и обратной зарядки на 10 Вт, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, поддержкой DTS Sound, 3,5-мм гнездом для наушников, линейным вибромотором и размерами 164,8:77:9,2 мм.