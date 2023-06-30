Tecno Pova 5 получил батарею на 6000 мач

Компания Tecno пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Pova 5, которая получила улучшенные относительно своего предшественника характеристики. Новинка характеризуется аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 45 Вт и обратной зарядки на 10 Вт, 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2, 8 ГБ оперативной памяти и тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп. Цена смартфона пока не раскрывается, но Pova 4 в свое время стоил 140 долларов.