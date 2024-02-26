Tecno Pova 6 Pro 5G получил АКБ на 6000 мАч

Компания Tecno представила в рамках выставки MWC 2024 смартфон Pova 6 Pro 5G, одной из особенностей которого стал аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. При этом корпус новинки сохранил небольшую толщину и массу – 7,88 мм и 195 граммов.

Смартфон также оснастили 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6080 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 70-Вт проводной зарядки и обратной зарядки мощностью 10 Вт, 6,8-дюймовым дисплеем AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, тройной тыльной камерой с главным модулем на 108 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio.