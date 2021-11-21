Tecno Pova Neo получит аккумулятор на 6000 мАч

Сетевые источники раскрыли дизайн и параметры смартфона Tecno Pova Neo, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают восьмиядерную платформу MediaTek Helio P22, крупный 6,82-дюймовый дисплей с разрешением 1600:720 пикселей, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, селфи-камеру разрешением 8 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 13 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Релиз смартфона состоится уже в следующем месяце, а его ориентировочная цена составляет 150 долларов.

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