Tecno Pova Neo получит аккумулятор на 6000 мАч

Сетевые источники раскрыли дизайн и параметры смартфона Tecno Pova Neo, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают восьмиядерную платформу MediaTek Helio P22, крупный 6,82-дюймовый дисплей с разрешением 1600:720 пикселей, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, селфи-камеру разрешением 8 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 13 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Релиз смартфона состоится уже в следующем месяце, а его ориентировочная цена составляет 150 долларов.