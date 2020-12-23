Tecno Spark 6 Go с процессором Helio A25 официально представленный в Индии

Tecno Spark 6 Go - бюджетный телефон от Tecno, который стал официальным в Индии. Смартфон Tecno Spark 6 Go получился урезанной версии Tecno Spark 6 с процессором Helio G70.

Tecno Spark 6 Go прибыл в Индию по цене 118 долларов в единственном версии с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. Также смартфон оснащен 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением экрана HD+. За производительность смартфона отвечает скромный процессор Helio A25. Телефон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который обещает 40 часов в режиме ожидания и 64 часа в режиме разговора. Устройство работает на базе ОС Android 10 с фирменной оболочкой HiOS 6.2.

Для съемки селфи у Spark 6 Go есть 8-мегапиксельная фронтальная камера. На задней стороне устройства находится система с двумя камерами, которая включает в себя 13-мегапиксельную основную камеру и объектив AI. Другие функции смартфона включают поддержку двух SIM-карт, 4G, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, microUSB и аудиоразъем 3,5 мм.