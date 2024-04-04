Tecno представила Pova 6 и доступную версию Pova 6 Neo

Из интересных деталей стоит выделить тот факт, что Pova 6 получил продвинутые камеры и аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки в 70 Вт, в то время как Pova 6 Neo предлагает более крупный аккумулятор на 7000 мАч с зарядкой на 33 Вт. Да, стоит отметить, что Pova 6 оснащён основной камерой на 108 Мп с пикселями размером 0,7 мкм и фронтальной камерой на 32 Мп с модулем LED-вспышки. Более доступный Pova 6 Neo оснащён основной камерой на 50 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. При этом оба смартфона получили прошивку HiOS 14 на основе Android 14. Довольно интересные смартфоны, особенно в плане дизайна, и мы настоятельно рекомендуем присмотреться к ним — есть вероятность, что новинки будут доступны по достаточно разумной стоимости.