Tecno представила Pova 6 и доступную версию Pova 6 Neo

После того, как компания Tecno официально представила смартфон Pova 6 Pro на выставке MWC 2024 (на текущий момент смартфон, по информации журналистов, уже появился в Индии), у производителя появилось ещё два новых устройства из семейства Pova 6 — компания представила базовый Pova 6 и Pova 6 Neo. Оба смартфона обладают 6,78-дюймовыми экранами с разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, причём Pova 6 получил AMOLED-панель, а Pova 6 Neo оснащён дисплеем IPS LCD. Оба смартфона также имеют идентичный процессор MediaTek G99 Ultimate, поддержку Dolby Atmos и дизайн, который явно выделяет смартфоны на фоне скучных конкурентов. При этом гаджеты выглядят как геймерские, но при этом производитель новинки таковыми не позиционирует.

Из интересных деталей стоит выделить тот факт, что Pova 6 получил продвинутые камеры и аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки в 70 Вт, в то время как Pova 6 Neo предлагает более крупный аккумулятор на 7000 мАч с зарядкой на 33 Вт. Да, стоит отметить, что Pova 6 оснащён основной камерой на 108 Мп с пикселями размером 0,7 мкм и фронтальной камерой на 32 Мп с модулем LED-вспышки. Более доступный Pova 6 Neo оснащён основной камерой на 50 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. При этом оба смартфона получили прошивку HiOS 14 на основе Android 14. Довольно интересные смартфоны, особенно в плане дизайна, и мы настоятельно рекомендуем присмотреться к ним — есть вероятность, что новинки будут доступны по достаточно разумной стоимости.
Huawei P70 протестировали в бенчмарке …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился результатами тестирования смартфонов серии Huawei …
Realme официально представила смартфон C65…
Сегодня компания Realme официально представила своё новое бюджетное устройство под названием C65, которое…
Poco M6 Pro оценен в 23 тысячи рублей …
В каталоге российского ритейлера «Ситилинк» появился смартфон Poco М6 Pro, который появится в продаже 1 ф…
Samsung Exynos 2500 получит новое производительное ядро Cort…
Только недавно появились первые тесты производительности и эффективности процессора Exynos 2400, как в се…
Объявлена дата выхода Realme Narzo 70 Pro 5G…
Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфона Narzo 70 Pro 5G состоится в Индии 19 март…
Redmi K70 получил версию на 12/512 ГБ памяти …
Компания Xiaomi представила в Китае новую конфигурацию памяти для смартфонов Redmi K70 и Redmi K70 Pro. О…
OnePlus Ace 3V оснастят чипсетом Qualcomm Snapdragon 7+ Gen …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OnePlus Ace 3V, который …
ASUS Zenfone 11 Ultra показали на пресс-рендерах …
Авторитетный информатор Эван Бласс поделился официальными изображениями флагманского смартфона ASUS Zenfo…
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor