Tecno представила Pova 6 и доступную версию Pova 6 Neo

После того, как компания Tecno официально представила смартфон Pova 6 Pro на выставке MWC 2024 (на текущий момент смартфон, по информации журналистов, уже появился в Индии), у производителя появилось ещё два новых устройства из семейства Pova 6 — компания представила базовый Pova 6 и Pova 6 Neo. Оба смартфона обладают 6,78-дюймовыми экранами с разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, причём Pova 6 получил AMOLED-панель, а Pova 6 Neo оснащён дисплеем IPS LCD. Оба смартфона также имеют идентичный процессор MediaTek G99 Ultimate, поддержку Dolby Atmos и дизайн, который явно выделяет смартфоны на фоне скучных конкурентов. При этом гаджеты выглядят как геймерские, но при этом производитель новинки таковыми не позиционирует.

Из интересных деталей стоит выделить тот факт, что Pova 6 получил продвинутые камеры и аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки в 70 Вт, в то время как Pova 6 Neo предлагает более крупный аккумулятор на 7000 мАч с зарядкой на 33 Вт. Да, стоит отметить, что Pova 6 оснащён основной камерой на 108 Мп с пикселями размером 0,7 мкм и фронтальной камерой на 32 Мп с модулем LED-вспышки. Более доступный Pova 6 Neo оснащён основной камерой на 50 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. При этом оба смартфона получили прошивку HiOS 14 на основе Android 14. Довольно интересные смартфоны, особенно в плане дизайна, и мы настоятельно рекомендуем присмотреться к ним — есть вероятность, что новинки будут доступны по достаточно разумной стоимости.