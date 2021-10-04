Tecno представила новый смартфон Camon 18 Premier в Нигерии

Tecno представила свой новый Camon 18 Premier в Нигерии, и это самый многофункциональный телефон в линейке на сегодняшний день. Он построен на 6,7-дюймовом AMOLED-дисплее с разрешением FHD + и модной частотой обновления 120 Гц.

Дисплей обеспечивает яркость до 550 нит и имеет 32-мегапиксельную селфи-камеру, размещенную в небольшом вырезе. Телефон отличается плоским дизайном с скругленными краями и заметным выступом камеры на задней панели.

На задней панели расположилась тройная камера с основным датчиком на 64 МП рядом с оптически стабилизированным модулем подвеса на 12 МП, объективом перископа на 8 МП с 5-кратным оптическим и 60-кратным гибридным зумом. Также есть режим ночного портретного видео, режим боке для портретного видео и специальный супер-ночной режим для съемки в темноте.

Смартфон работает на процессоре Helio G96 от MediaTek в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. Сбоку расположился отпечаток пальца, также присутствует NFC и разъем для наушников. Со стороны программного обеспечения смартфон работает на Android 11 с оболочкой Tecno Hi OS 8.0. Camo 18 Premier имеет батарею емкостью 4750 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Tecno Camon 18 Premier будет доступен в цветах Polar Night и Vast Sky.