Tecno представила смартфоны серии Camon 30

Сегодня компания Tecno официально представила сразу четыре модели смартфонов серии Camon 30 во время выставки MWC 2024 в Барселоне — речь о моделях Camon 30, Camon 30 5G, Camon 30 Pro и Camon 30 Premier (самая мощная версия смартфона в данной серии). Кроме того, что самое интересное, уже сегодня компания запускает эти смартфоны в продажу, а топовый флагман появится немного позже. Tecno Camon 30 Pro оснащён процессором MediaTek Dimensity 8200 и двумя неплохими камерами на тыльной панели — основной на 50 Мп с OIS )система оптической стабилизации изображения) и ультраширокоугольной на 50 Мп. Фронтальная камера также имеет сенсор на 50 Мп, что на самом деле большая редкость в данном ценовом сегменте.

Модель Camon 30 5G оснащена процессором MediaTek Dimensity 7020, дисплеем диагональю 6,78 дюйма с AMOLED-матрицей и разрешением Full HD+. Данный смартфон также получил селфи-камеру на 50 Мп и основную камеру на 50 Мп с OIS, но в данном случае датчик изображения меньше. Смартфон Camon 30, базовая модель в данной линейки, получил батарею на 5000 мАч с зарядкой мощностью 70 Вт и процессором Helio G99. К сожалению, хотя производитель говорит о том, что смартфоны уже поступили в продажу, на данный момент Tecno Camon 30 Pro, Camon 30 5G и Camon 30 4G доступны для приобретения только в различных странах Африки. Производитель обещает, что в ближайшее время смартфоны будут представлены и на других рынках, но сначала придётся подождать развёртывания линейки по всему миру.