Tecno представила смартфоны серии Camon 30

Сегодня компания Tecno официально представила сразу четыре модели смартфонов серии Camon 30 во время выставки MWC 2024 в Барселоне — речь о моделях Camon 30, Camon 30 5G, Camon 30 Pro и Camon 30 Premier (самая мощная версия смартфона в данной серии). Кроме того, что самое интересное, уже сегодня компания запускает эти смартфоны в продажу, а топовый флагман появится немного позже. Tecno Camon 30 Pro оснащён процессором MediaTek Dimensity 8200 и двумя неплохими камерами на тыльной панели — основной на 50 Мп с OIS )система оптической стабилизации изображения) и ультраширокоугольной на 50 Мп. Фронтальная камера также имеет сенсор на 50 Мп, что на самом деле большая редкость в данном ценовом сегменте.

Модель Camon 30 5G оснащена процессором MediaTek Dimensity 7020, дисплеем диагональю 6,78 дюйма с AMOLED-матрицей и разрешением Full HD+. Данный смартфон также получил селфи-камеру на 50 Мп и основную камеру на 50 Мп с OIS, но в данном случае датчик изображения меньше. Смартфон Camon 30, базовая модель в данной линейки, получил батарею на 5000 мАч с зарядкой мощностью 70 Вт и процессором Helio G99. К сожалению, хотя производитель говорит о том, что смартфоны уже поступили в продажу, на данный момент Tecno Camon 30 Pro, Camon 30 5G и Camon 30 4G доступны для приобретения только в различных странах Африки. Производитель обещает, что в ближайшее время смартфоны будут представлены и на других рынках, но сначала придётся подождать развёртывания линейки по всему миру.
Смартфон Tonino Lamborghini TL96 получит 100-Мп камеру …
В базе данных китайского регулятора TENAA появились фотографии и характеристики смартфона Tonino Lamborgh…
Опубликовано сравнение камер Samsung Galaxy S24 Ultra и iPho…
YouTube-канал MacRumors опубликовал сравнение камер флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24 Ultra vs iP…
Складной смартфон Huawei Pocket S2 показали на рендерах …
Китайские источники опубликовали первые изображениями компактного складного смартфона Huawei Pocket S2, к…
В iOS 18 Apple интегрирует сервисы на базе ИИ…
Компания Apple объявит о релизе операционной системы iOS 18 на своём мероприятии WWDC 2024 в июне, также …
Redmi Note 13 Pro+ 5G готов к выходу …
Компания Xiaomi объявила о скором выходе новой версии смартфона Redmi Note 13 Pro+ 5G, которая получит на…
Samsung Galaxy S24 Ultra порадовал ремонтопригодностью …
Авторы популярного канала PBKReviews провели разборку флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra, оц…
Представлен смартфон Meizu 21 Pro …
Компания Meizu пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Meizu 21 Pro, которая появится в кита…
Realme C67 оценили в 16 тысяч рублей …
Компания Realme дала старт российским продажам смартфона Realme C67, который оценен в 16 и 18 тысяч рубле…
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor