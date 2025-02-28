Tecno представила умные очки AI Glasses

Компания Tecno продолжает подготовку к MWC 2025 с очередным крупным анонсом — компания представила две новые модели умных очков под названием AI Glasses и AI Glasses Pro, и обе оснащены встроенным ИИ-ассистентом. Также подтверждено, что экосистема Tecno пополнится тремя новыми ноутбуками Megabook — S14, T14 и K15S, а также двумя носимыми устройствами — наушниками True 2 и умными часами Watch GT 1. Однако подробности о них будут раскрыты только на MWC. Умные очки, которые компания представила, работают на базе Tecno AI, поддерживая голосовые команды и понимая различные действия посредством сенсорного управления на дужке. Они позволяют просматривать заметки, различную информацию или, например, расписания в календаре. Оба варианта очков предлагают распознавание объектов, краткие сводки информации, туристические справки и рекомендации.

Версия Pro также поддерживает AR-приложения и навигацию в реальном времени. Очки изготовлены из алюминиевого сплава и сверхлёгких композитных материалов, что делает их такими же лёгкими, как и обычные солнцезащитные модели. Цена и дата выхода пока не раскрыты, но подробности станут известны в ходе ключевого выступления компании в Барселоне в понедельник. Это достаточно интересное решение, потому что производитель ранее делал упор на смартфоны, а теперь имеет все шансы стать лидером на рынке умной носимой электроники. Это был бы большой прорыв на самом деле — умные очки могут стать будущим рынка электроники.