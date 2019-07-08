Технические характеристики Soul ST-XS

Наушники имеют эргономичное крепление для надежной посадки при занятии спортом. Степень защиты от воды была увеличена до IPx7, благодаря чему можно слушать музыку даже во время водных тренировок. В ST-XS также поддерживается автоматическое подключение к смартфону.В новой версии ST-XS появился режим прослушивания окружающей среды. Он нужен, чтобы замечать происходящее вокруг — будь то голос собеседника или шум автомобилей. Второе поколение также получило увеличенное время автономной работы: сами наушники способны работать до 5 часов, а комплектного кейса хватает на 4 полные подзарядки.Новая модель получила неодимовые магниты, Bluetooth версии 5.0 и поддержку AAC-кодека, снижающего потерю качества при беспроводной передаче звука. Кроме того, наушники водонепроницаемы.О стоимости новинки пока неизвестно.