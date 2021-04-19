Технические характеристики Vivo V21e

Если V21e основан на iQOO U3, то по остальным характеристикам судить несложно. Дисплей 1080p должен иметь 6.5 дюймовый IPS панель с водяной выемкой наверху, батарею ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт, основную камеру на 48-мегапиксель и фронтальную камеру на 8-мегапиксель.
Судя по списку консоли Google Play, за производительность грядущего смартфона Vivo V21e будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 720G. Также в списке консоли говорится, что Vivo V21e получит дисплей с разрешением 1080p и плотность пикселей 440 PPI. Устройство носит кодовое имя V2061A, которое похоже на кодовое имя iQOO U3.