Технические характеристики Vivo V21e

Судя по списку консоли Google Play, за производительность грядущего смартфона Vivo V21e будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 720G. Также в списке консоли говорится, что Vivo V21e получит дисплей с разрешением 1080p и плотность пикселей 440 PPI. Устройство носит кодовое имя V2061A, которое похоже на кодовое имя iQOO U3.

Если V21e основан на iQOO U3, то по остальным характеристикам судить несложно. Дисплей 1080p должен иметь 6.5 дюймовый IPS панель с водяной выемкой наверху, батарею ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт, основную камеру на 48-мегапиксель и фронтальную камеру на 8-мегапиксель.