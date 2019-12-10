Технические характеристики чипов Snapdragon 765 и 765G

Qualcomm представила чипы Snapdragon 765 и Snapdragon 765G. Процессор Snapdragon 765G SoC с 7 нм техпроцессом и восемью ядрами. Qualcomm все еще использует процессорные ядра на базе Cortex-A76 на SD765 и SD765G. SD765 и SD765G поставляются с графическим процессором Adreno, который на 38% повышает производительность по сравнению с предшественником графического процессора Adreno 618.

765G больше подойдет для игровых нужд, тем кто любит поиграть в мобильные игры. В остальном характеристики представленных чипов идентичны. SD765 поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4. Чипы поддерживают Quad HD + с частотой обновления 60 Гц и цветовую гамму HDR10 +. Смартфоны смогут снимать видео 4K HDR со скоростью 30 кадров в секунду в портретном режиме.