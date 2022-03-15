Технические характеристики iQOO U5x

Китайский бренд смартфонов iQOO готовится представить новый смартфон iQOO U5x. Это устройство будет 4G-вариантом версии iQOO U5 5G, официально представленного в Китае в конце декабря.

Телефон будет оснащен 6,81-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей) и частотой обновления 60 Гц. Он будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 680 в сочетании с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти UFS 2.2. При необходимости хранилище можно расширить до 1 ТБ с помощью карты MicroSD. Смартфон будет поставляться с двойной камерой на задней панели, состоящей из 13-мегапиксельного основного датчика и 2-мегапиксельной камеры макросъемки. Для селфи и видеозвонков будет использоваться 8-мегапиксельная фронтальная камера. Телефон будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч. Он будет поддерживать зарядку мощностью 10 Вт через порт MicroUSB.