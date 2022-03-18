Технические характеристики неизвестного телефона ZTE 8040N

Предстоящий телефон ZTE среднего класса с номером модели ZTE 8040N был сертифицирован регулирующим органом TENAA Китая. Согласно информатору, этот телефон ZTE может дебютировать как телефон серии Yaunhang в Китае. Напомним, что в апреле прошлого года китайский производитель выпустил ZTE Yuanhang 10 с чипсетом Dimensity 700.

Смартфон ZTE 8040N имеет размеры 165,8 х 77,5 х 9,4 мм и весит 215 граммов. Это устройство с поддержкой 5G оснащено 6,67-дюймовым ЖК-экраном с разрешением FHD+ 1080 x 2400 пикселей. На правой стороне телефона есть кнопка питания, которая интегрирована со сканером отпечатков пальцев. На лицевой стороне телефона установлена ​​8-мегапиксельная селфи-камера. Задняя панель телефона, похоже, сделана из поликарбоната. Он оснащен модулем камеры прямоугольной формы, в котором находится основная 48-мегапиксельная камера. К основному снимку прилагается пара дополнительных 2-мегапиксельных объективов. ZTE 8040N питается от массивной батареи емкостью 6000 мАч. Сертификация устройства 3C показала, что оно может поддерживать быструю зарядку мощностью 22,5 Вт. Под капотом ZTE 8040N находится неизвестный восьмиядерный процессор с частотой 2,4 ГГц. Ожидается, что телефон поступит в продажу в Китае с вариантами хранения 128 ГБ и 256 ГБ. Список также показывает, что устройство будет доступно в двух цветах, а именно: черный обсидиан и зеленый хуанша.