Технические характеристики смартфона Vivo U3

Vivo U3 имеет 6,53-дюймовый IPS ЖК-дисплей с разрешением 1080 x 2340 пикселей. Чипсет Snapdragon 675 поддерживает 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти. Обе модели имеют 64 ГБ встроенной памяти. Батарея телефона емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку.

Устройство работает ОС Android 9 Pie с пользовательским интерфейсом FunTouch OS 9.2. Сканер отпечатков пальцев находится на задней панели телефона. Задняя камера оснащена 16 Мп + 8 Мп + 2 Мп системой с тройной камерой. На передней панели находится 16 Мп селфи-камера.