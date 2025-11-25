Техпроцесс 2 нм от TSMC оказался не таким уж дорогим

При ориентировочной цене около 30 тысяч долларов за пластину, произведённую по 2-нанометровому техпроцессу TSMC, было очевидно, что переход на такую литографию в 2026 году станет дорогим шагом для многих заказчиков. К счастью, по слухам, эти цифры сильно преувеличены. По факту новый узел TSMC N2 даст лишь ограниченный прирост по энергоэффективности, производительности и плотности, но производителю важно лишь то, что разница между ним и 3-нанометровым N3P всё же будет заметной. Это отличная новость для Apple, Qualcomm и MediaTek, которым придётся платить TSMC не только за доступ к 2-нанометровой литографии, но и за подорожавшую память. Уже известно, что Apple A20 и A20 Pro станут первыми процессорами на новой технологии, за ними последуют Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite 6 Pro, а затем и Dimensity 9600.

Если же говорить о самом техпроцессе N2, то он обеспечивает примерно 15% прироста производительности по сравнению с 3-нанометровым N3E и до 30% снижения энергопотребления. Сравнивая такие параметры, становится ясно, что переход с N3P на N2 не даст большого выигрыша — и это подтверждает слова инсайдера об ограниченных улучшениях по энергии, производительности и площади кристалла. С другой стороны, даже такие небольшие шаги вперёд будут полезны клиентам TSMC, так как для смартфона повышение энергоэффективности на 30% — огромное преимущество в плане длительности автономной работы. Вопрос, конечно, лишь в финальной стоимости пластин.
Apple больше не главный клиент TSMC…
Компания TSMC не только демонстрирует впечатляющий рост, но и получает мощный стимул для исследований и р…
Складной iPhone Fold получит ёмкий аккумулятор …
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о первом складном смартфоне компании Apple, релиз которого ожи…
Представлен тонкий смартфон Motorola Edge 70 …
Компания Motorola объявила о выпуске смартфона Edge 70, главной особенностью которого стал корпус толщино…
В сеть слили дизайн смартфона Honor 500…
Компания Honor официально подтвердила скорый запуск новой линейки смартфонов серии 500 в Китае, открыв пр…
Флагман OPPO Find X9 появился в продаже …
Компания OPPO выпустила в продажу на домашний китайский рынок флагманский смартфон Find X9, который оцене…
Официально: Realme P3 Lite 5G получит АКБ на 6000 мАч…
Компания Realme объявила, что официальный релиз смартфона P3 Lite 5G состоится уже 13 сентября. Также про…
iPhone 17 Pro получит уменьшенную "пилюлю"…
Официальный релиз смартфонов серии iPhone 17 состоится уже сегодня, но инсайдеры продолжают делиться утеч…
Realme 15 Pro 5G оценен в 40 тысяч рублей …
В российской продаже появился смартфон Realme 15 Pro 5G, цена которого составляет 40 и 45 тысяч рублей за…
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor