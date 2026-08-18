Телефон HMD 2760 Flip 4G получит 2 ГБ ОЗУ

Авторитетный информатор smashx_60 раскрыл параметры и дизайн раскладного кнопочного телефона HMD 2760 Flip 4G, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 2,8-дюймового основного LCD-экрана, 1,77-дюймового внешнего дисплея, чипа Unisoc T310 с максимальной частотой 1,8 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, слота для карты памяти microSD вместимостью до 128 ГБ, 5-Мп тыльной камеры с автофокусом и светодиодной вспышкой, фронтальной VGA-камеры с LED-вспышкой, предустановленной прошивки Icon OS 13 на основе ОС Android 13 Go Edition с поддержкой Google Mobile Services и Play Store, батареи ёмкостью 2500 мАч, порта USB Type-C, поддержки Wi-Fi, режима точки доступа и Bluetooth, сенсорной панели, 3,5-мм аудиогнезда, клавиши SOS, а также черной, розовой и бирюзовой расцветок.