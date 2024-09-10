Телефон HMD Model 310 получит аккумулятор на 4500 мАч

Информатор HMD MEMES поделился подробностями о кнопочных телефонах HMD Model 310 Power и 310RT, которые еще не были представлены официально. Первый оснастят батареей ёмкостью 4500 мАч, портом USB Type-C, функцией подзарядки других устройств, операционной системой KaiOS 3.1, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 4, модемом 4G, 28-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 210, 4 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, камерой на 5 Мп, 3,5-мм аудиогнездом и 2,8-дюймовым экраном с разрешением 320:240 пикселей (формат QVGA). Модель 310RT будет отличаться 2,4-дюймовым дисплеем с таким же разрешением, стереодинамиками, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP67, а также ударопрочным корпусом по стандарту MIL-STD-810G.

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